Devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü öldü

Denizli’nin Kale ilçesinde kontrolden çıkan tomruk yüklü kamyon şarampole devrildi. Kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza, Kale ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ilçe merkezi yönüne seyir halinde olan Soner Vural (28) idaresindeki 35 TRH 25 plakalı tomruk yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sürücüsünün kontrolünden çıktı. Zikzaklar çizerek savrulan kamyon, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbar üzerine olay yerine Kale itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Vural’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

kazada hayatını kaybeden Soner Vural’ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı sürücü kabininden çıkartıldı. Vural’ın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.