Deve güreşi için hazırlıklar tamamlandı

Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi yararına, 13 Mart’ta yapılacak Buldan deve güreşleri için geri sayım başladı.

13 Mart’ta Doğanköy Arene’da yapılacak Buldan deve güreşleri için tüm hazırlıklar tamamlandı. Buldan Deve Güreşi Sevenler Derneği tarafından organize edilen, sezonun en iddialı deve güreşleri Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi yararına yapılacak. 120 devenin kıyasıya yarışacağı güreşte vatandaşlar uzun bir aradan sonra özlemini giderecek.

Pandemi nedeniyle uzun bir süredir yapılamayan deve güreşlerinin bu sezon müthiş bir hızla devam ettiğini dile getiren Buldan Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Süleyman Aykaç “Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerimizde yapılan güreşlerde birbirinden iddialı maçlar gerçekleşiyor. Kış pikniği olarak tabir ettiğimiz güreşlere ilgi bu yıl çok yüksek. Vatandaşlar deve güreşlerini çok özlemiş. Buldan’da da bu özlemi gidereceğiz. Yılın en iddialı güreşleri için tüm hazırlıkları tamamladık. 120 devenin katılacağı güreşlerimiz birbirinden çekişmeli maçlara sahne olacak. Artık güreş gününü bekliyoruz” dedi.