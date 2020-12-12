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DESKİ 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, daha sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak için 15 farklı noktada daha sondaj çalışması başlattı. Büyükşehir DESKİ söz konusu yeni yatırımlarla kuruluşundan bu yana toplamda 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak.

DENİZLİ 12.12.2020, 15:11
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DESKİ 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, daha sağlıklı ve yeterli içme suyu sağlamak için 15 farklı noktada daha sondaj çalışması başlattı. Büyükşehir DESKİ söz konusu yeni yatırımlarla kuruluşundan bu yana toplamda 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak.

Denizli’de vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, yeni sondaj yatırımlarına imza atıyor. Özellikle son yıllarda kuraklığa bağlı olarak içme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, içme suyu sondaj yatırımlarına hız verdi. Bu kapsamda içme suyu temininde sıkıntı yaşanmaması için yeni su kaynakları araştırmalarını sürdüren Büyükşehir DESKİ, 15 farklı noktada daha yeni içme suyu sondaj kuyusu açılmasını planladı. İlk olarak Buldan ilçesinin Gülalan Mahallesi ile Bozkurt ilçesinin Sazköy Mahallesi’nde sondaj kuyusu çalışmalarına başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ planladığı yeni yatırımlarla birlikte kuruluşundan bu yana toplamda 225 içme suyu sondaj kuyusuna imza atacak.

"Su hayattır, su gelecektir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hemşehrilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz gayret ettiklerini belirtti. Son zamanlarda yaşanan kuraklığa dikkat çekerek vatandaşları suyu daha tasarruflu kullanmasını isteyen Başkan Zolan, gelecekte olası sıkıntılara karşı şimdiden tedbirler almaya başladıklarını, bu kapsamda 15 adet daha içme suyu sondaj kuyusu çalışması yaptıklarını kaydetti. Başkan Zolan, “Su hayattır, su gelecektir. Geleceğimize sahip çıkmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Büyükşehir DESKİ olarak bugüne kadar kent genelinde 6 bin kilometrenin üzerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik. Bunlar geleceğimize yaptığımız yatırımlardır. Allah’ım hep birlikte nice güzel hizmetler yaptırmayı nasip eylesin” dedi.
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