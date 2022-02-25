Dereceye giren İmam Hatip öğrencileri ödüllendirildi

Millİ Eğitimin genel amaçları doğrultusunda, Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin sosyal, kültürel, mesleki, akademik ve sanatsal alanlarda ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sağlayacak faaliyetler kapsamında Denizli’de 11 ayrı yarışma düzenlendi. Gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

"Genç Sada /Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması", "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması", "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" ve “Genç Hatipler Minberde Hutbe Okuma Yarışması” olarak il genelinde 11 ayrı yarışma gerçekleştirildi. Mesleki yarışmalara Denizli’de 28 İmam Hatip Ortaokulu ve 21 Anadolu İmam Hatip Lisesinden toplam 132 öğrenci katıldı. Yarışmalar sonucunda 33 öğrenci dereceye girdi. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Merkezefendi Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenelenen törenle ödüllendirildi. Ödül Törenine; Vali Vekili Dr. Adem Uslu, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. İbrahim Kısaç, İl Müftü Yardımcısı Ramazan Özgün Türkmen, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doc.Dr.İsmail Şimşek, sivil toplum kuruluşları başkan ve üyeleri ile dereceye giren öğrenci velileri katıldı.

“11 alanda yapılan yarışmalardan dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz”

İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “İmam Hatip Okullarımız millî ve manevi duygular ışığında teknoloji, ilim, bilim, kültür, spor ve sanat alanlarında çok özel işler yapan ve bizimde göğsümüzü kabartan güzide okullarımızdandır. Denizli özelinde İmam Hatip Okullarımıza baktığımızda 49 okulumuzda Türkiye birincilikleri, ulusal ve uluslararası dallarda bir çok çalışmalara imza atmış okullar görmekteyiz. TEKNOFEST gibi prestijli bir yarışmada ilimize Türkiye ikinciliğini getiren bir imam hatip okulumuzdur. Sevgili gençler öyle bir çatı altındasınız ki bulunduğunuz okullardan çok değerli insanlar yetişti. Sizlerde bu güzide ve değerli insanların arkasından gidebilmek noktasında burada bulunarak bu iradeyi gösterdiniz. İmam Hatip Okullarımızın kısa bir sürede önemli bir seviyeye gelmesinde bizlere verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Bugün İmam Hatip Okullarımızın mesleki 11 alanda yapılan yarışmalardan dereceye giren öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Biz yarışmalara katılma iradesi gösteren tüm öğrencilerimizi başarılı kabul ediyoruz. Öğrencilerimizin hayata hazırlanmasında en büyük emeği olan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Yarışmaların düzenlenmesinde destek veren derneklerimize de teşekkürlerimizi iletiyorum. İlimizden dereceye girerek Türkiye geneli yarışmalarda şehrimizi temsil edecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminin sağlıklı sıhhatli ve başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilerden dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller, başarı belgesi ile katılımcı öğrencilere de çeşitli ödüller ve katılım belgesi Vali Vekili Dr. Adem Uslu, İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve protokol tarafından verildi.

Mesleki yarışmalarda dereceye giren öğrencilerden yarışma birincileri 11 Mart - 27 Mart arasında Balıkesir, İzmir, Muğla, Kütahya illerinde yapılacak bölge yarışmalarında Denizli’yi temsil edecek.