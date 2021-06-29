Dereceye giren din görevlilerine başarı belgesi verildi

2021 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren din görevlilerine başarı belgesi verdi.

Denizli’de 2021 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle yarışma düzenlendi. Güzel ezan okuma ve etkili hutbe okuma yarışmasına katılan din görevlilerinden dereceye girenler Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün tarafından başarı belgesi aldı. 2021 Yılı Camiler Ve Din Görevlileri Haftası Ezan Güzel Okuma yarışmasında Denizli 2’incisi Yaylapınar Mahallesi İmam Hatibi Ahmet Hakan Yatğın olurken Etkili Hutbe Sunumu yarışmasında Çameli Çarşı Cami İmam Hatibi Koray Emre Oysal Denizli 2’ncisi oldu.