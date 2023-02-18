Depremzedeler için kıyafet örüyorlar

Denizli’de depremin ilk anından buyana harekete geçen kadınlar, atkı, kazak, bere, eldiven örerek deprem bölgesine gönderiyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 kenti derinden etkileyen deprem, örneği görülmemiş bir dayanışmaya dönüştü. 7’den 70’e her yaştan vatandaş, depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. Buldan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde açılan dikiş kursunda öğrenim gören kursiyerler ve gönüllü kadınlardan anlamlı kampanya düzenledi. Depremi ilk duydukları andan itibaren çalışmalara başlayan kursiyerler depremzede çocuklar için kışlık giyecekler hazırlayarak deprem bölgelerine ulaştırıyor. Soğuk kış günlerinde evsiz kalan depremzedelere üşümemesi için gece gündüz örgü örüp aralıksız çalışan kadınlar, temel ihtiyaçları karşılıyor.

Buldan Halk Eğitim Merkezi Koordinatör Öğretmeni Aşina Örkmen, depremi ilk duydukları andan itibaren sekiz adet atölyede çocuklar için eşofman örmeye başladıklarını belirterek, “Kursiyerlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte bu atölyelerde üretim yapıyoruz. Deprem bölgelerine ürünlerimizi ulaştırmak için Buldan Kaymakamlığımızla işbirliği halindeyiz. Dikimlerimiz halen devam etmektedir. Kursiyerlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Ayrıca dışarıdan da büyük destekler görmekteyiz. Kumaşlarımızı bize gönderen, var gücü ile çalışan kursiyerlerimize ve burada çalışan Buldan halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

"Büyük bir dayanışma yaşanılıyor"

Buldan Halk Eğitim Merkezi öğretmeni Sema Kiraz ise “İçimiz acıyarak, dualar ederek kursiyerlerimizle birlikte çalışıyoruz. Kursiyerlerimiz evlerindeki yünleri getirdi, kimi kursiyerlerimiz paralarıyla yün satın aldı. Mahalledeki komşularımız bizlere yünlerini verdi. Büyük bir dayanışma yaşanılıyor. El emeği ile ördüğümüz kazak, bere, atkı, yelekleri kutulara koyup deprem bölgelerine gönderdik. Üretimlerimiz devam ediyor. Milletimiz elinden geleni, gönlünden kopanı ortaya koyarak bir şeyler yapıyor ama bizim de elimizden gelen bu ürünleri örerek deprem bölgelerine ulaştırmak ve dualar etmek” dedi.