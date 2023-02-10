Depremzedeler için bağışlanan yün iplikler kışlık giysilere dönüştürülüyor

Denizli’de Kültür Merkezine bağışlanan yün iplikleri kışlık giysilere dönüştürmek için harekete geçen Sarayköylü kadınlar, günlerdir ellerine aldıkları şiş ve tığlarla bere, atkı, yelek ve patik örüyor.

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan deprem sonrasında başlatılan yardım seferberliği ile bir çok noktadan çıkan tırlar afet bölgesine gönderildi. Sarayköy’de bağışların toplanma merkezi olan Kültür Merkezi’ne Sıdıka Filiz Kaner, 3 çuval yün iplik bağışında bulundu. Yardım çağrısı üzerine Kültür Merkezi’nde toplanan Sarayköylü kadınlar, ellerine aldıkları şiş ve tığlarla depremzedeler için bağışlanan yün ipliklerle atkı, bere, eldiven ve battaniye örmeye başladı. Kadınların ördükleri kışlık giysiler deprem bölgelerine gönderilecek.

“En büyük duamız çok fazla can kaybının olmaması”

Örgü örerek destek veren 44 yaşındaki Nazife Yılmaz, “Örgü çalışmasından önce getirilen yardım malzemelerinin paketlenmesi ve ayrıştırmasını yapıyorduk. 3, 4 gündür evimizi unuttuk. Ailelerimizin sağ olduğunu biliyoruz ama oradaki vatandaşlarımızın soğukta ve enkaz altında olduğunu bilmek bizleri çok üzüyor. O yüzden elimizden çok bir şey gelmese de burada bir çorap, patik, atkı, bere yaparak onları sıcak tutacak şeyler üretmek istiyoruz. En büyük duamız çok fazla can kaybının olmaması” dedi.

“Birkaç gün içerisinde ördüğümüz ürünleri göndereceğiz”

Yardıma gelen kişiler arasında yer alan 52 yaşındaki Sergül Yağız ise “Bize bir sürü ip gönderdiler. İpleri görünce biz de örmek istedik. Elimizden ne gelirse; bere, atkı, patik, çocuk yelekleri örmeye başladık. Onların orada yaralarını saracak şekilde bir katkımız olsun istedik. Gerçekten hava çok soğuk, zor bir süreçten geçiyorlar. Allah’ım hepsinin yardımcısı olsun. Birkaç gün içerisinde ördüğümüz ürünleri göndermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

En kısa sürede bölgeye ördüklerini göndermek istediklerini ifade eden Gülçin Özbellek de “Biz burada güvendeyiz ama oradaki görüntüleri görüyoruz. Orada yaşayan insanların ne kadar zor durumda olduğunu fark ediyoruz ve bu konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İp bağışında bulunan bir vatandaşımız oldu. Biz de bunu değerlendirmek istedik. Atkı, bere örüyoruz. Mümkün olan en hızlı şekilde oraya ulaştırıp, çocuklara, yetişkinlere bir katkıda bulunmak istiyoruz” diyerek duygularını ifade etti.

“Üşüyen bebeklerimiz için örgü yapıyoruz”

Depremin her yerde ve herkesin başına gelebileceğini anlatan Gülay Kılıç, “Üşüyen bebeklerimiz için örgü yapıyoruz. Elimizde olanları gönderdik. Elimizden geldiği kadar yardım etmek istiyoruz. Çünkü içimiz rahat değil. Biz montlarımız varken üşüyoruz. Oradaki insanlar aç, açıkta, enkazın altındaki vatandaşlar ne halde. Hepimizin başına gelebilir. Allah’ım herkesin yar ve yardımcısı olsun inşallah” dedi.