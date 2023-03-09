Depremzede çocuklara tiyatro gösterisi

Deprem bölgelerinden Denizli’ye gelen depremzede çocuklar için Merkezefendi Belediyesi tarafından tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından Denizli’ye gelen depremzede aileleri ve çocukları için Merkezefendi Belediyesi’nce anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Merkezefendi Kültür Merkezi Petek Salonu’nda Merkezefendi Kent Tiyatrosu oyuncuları, ‘Masal Dünya’ isimli oyunla minik seyircilerin karşısına çıktı. Oynanan tiyatro gösterisinde depremzede çocuklar yaşadığı travmaları bir nebze de olsa unutma fırsatı buldu. Sevgi, dostluk ve arkadaşlık temasının bilinen masal kahramanları ile işlendiği müzikli ve danslı oyun, çocuklar tarafından severek izlendi. Çocuklar, oyuncularla birlikte şarkılar söyleyip danslar etti. Tiyatro etkinliğinin ardından depremzede ailelerin çocukları, yüz boyama etkinliği ile keyifli anlar yaşadı. Yüzlerini palyaçolara boyatan çocuklara daha sonra pamuk şeker ikram edildi.

“Çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz”

Çocuklara keyifli bir gün yaşattıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Deprem, hayatımızı derinden sarstı ve özellikle çocuklarımızın üzerinde büyük etkiler bıraktı. Bu nedenle, Denizli’ye yerleşen ve depremden etkilenen çocuklarımıza bir nebze olsun destek olmak istedik. Merkezefendi Kent Tiyatromuz depremden etkilenen çocuklarımız için sahne aldı. Çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekleştirilen tiyatro oyunuyla, çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm oluşturduk. Acılarını ve travmalarını unutturmak için bu güzel etkinliğimizi gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.