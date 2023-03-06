Depremzede çocuklar futbolcularla birlikte seremoniye çıktı

A. Denizlispor ile Sakaryaspor arasında oynanan müsabakanın seremonisine, yurtlarda ağırlanan depremzede çocuklar futbolcularla birlikte çıktı.

Denizli Atatürk Stadında oynana A. Denizlispor ile Sakaryaspor mücadelesi öncesi, depremzedeler unutulmadı. KYK yurtlarında kalan depremzede miniklerin kötü günleri bir nebzede olsa unutmaları için seremoniye futbolcularla birlikte çıkarılma kararı alındı. Günler öncesinden hazırlanan minikler, heyecanlı bir şekilde binlerce taraftarın önünde seremoniye katıldı. Unutulmaz anlar yaşayan depremzede çocuklar, 90 dakika boyunca kendilerine özel olarak hazırlanan alanda maçı izleyip keyifli anlar yaşadı.