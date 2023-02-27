Depremin etkisinden kurtulamayanlara uzmanından uyarı

Ülkemizde yaşanan, binlerce insanın öldüğü ve birçok kişinin yakınlarını kaybettiği depremler ruh sağlığını büyük oranda etkilerken, depremin oluşturduğu psikolojik baskılardan kurtulamayanlar için uzmanlar uyardı.

Depremin üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen aşırı korku, çaresizlik, duygularını hissedememe, tepkisizlik, ağlayamama, deprem olayını sürekli tekrar yaşıyor gibi hissetme veya yaşananlarla ilgili rüyalar görülmesi gibi durumlar yaşayanların bir uzman yardımı alabileceğini söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Ümit Gökhan Meriçli, “Son dönemde ülkemizde ve dünyada yaşadığımız felaketler sonrasında ruhsal açıdan çoğu kişi etkilendi. Bu gibi olağanüstü durumlar, travmalar, kayıplar yaşandığında ‘iyi hissetmemek’ normal bir tepkidir. Yakınlarınızı yitirdiğinizde ani ve şiddetli tepkiler ya da hiç tepki göstermeden donakalma, ağlayamama, üzüntünüzü ifade edememe, yakınlarınızın öldüğünü kabul edememe, inkar etme, her an dönecekmiş gibi hissetme olabilir. Deprem olayını hatırlatan yerlerden ya da durumlardan kaçınmak, olayın tamamını ya da bazı kısımlarını hatırlayamayabilir, depremin olduğu eve giremez, insanlardan uzaklaşır, olayla ilgili konuşmayı istemeyebilirsiniz. Aşırı gerginlik belirtileri: uykusuzluk, sinirlilik, çabuk öfkelenme, aşırı irkilme, çarpıntı, titreme, nefes almakta zorluk yaşayabilirsiniz. Geleceğinizin kalmadığı duygusuna kapılabilirsiniz. Deprem yaşamış kişilerde ilk haftalarda tüm bu belirtilerin görülmesi doğaldır. Ancak bu yakınmalar bir iki hafta içinde azalmıyorsa, yaşamınızı güçleştiriyorsa, baş etmede zorlanıyorsanız Ruh Sağlığı Uzmanı bulunan sağlık merkezlerine başvurmakta yarar vardır” dedi.

Dr. Meriçli, “Duygularınızı, üzüntünüzü bastırmaya çalışmayın. Bu olayla ilgili duygu ve düşüncelerinizi sizi dinleyebilecek olan etrafınızdakiler ile paylaşın. Depremden sonra kapalı ortamlara girmek ya da kalabalık yerlerde bulunmak sizin için kaygı verici ise bunları yapmaktan kaçınmayın ancak kaygı düzeyiniz azalana dek tanıdığınız insanlarla bunları gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Özellikle çocukların depreme ait görsellere ve videolara maruz kalmasını azaltın. Yetişkinler bazen görüntüleri izlemek ihtiyacı duyabilirler ancak tekrar tekrar, gün boyunca yıkım görüntülerini izlemek ruhsal etkilenmenizi arttıracaktır” şeklinde konuştu.