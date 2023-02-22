Deprem bölgesinde bozulan araçların imdadına seyyar tamir aracı yetişiyor

Denizli’den giden seyyar tamir aracı, deprem bölgesinde görev yapan araçlar ile iş makinelerinin bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin yaraları sarılamaya devam ediliyor. Afet bölgesine 7’den 70’e destek veren birçok kurum ve kuruluşlar, seferberlik çalışmalarını var gücüyle sürdürüyor. Ülkeyi derinden etkileyen depremin ardından hızlıca harekete geçen kurumlardan bir olan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, bölgeye ekiplerinin yanı sıra seyyar tamir aracı da gönderdi. Günlerdir alanda aralıksız çalışan seyyar tamir aracı, depremden etkilenen araçlar ile makinelerin ihtiyacı halinde bakım ve tamirlerini gerçekleştirmeye devam ediyor.