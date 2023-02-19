Deprem bölgesi için hayvan bağışladılar

Denizli’nin Çivril ilçesinde çiftçiler, deprem bölgesine hayvan bağışı yaparak yaraları sarmaya çalıştı.

Deprem bölgesinin yaraları sarılmaya devam ederken, Çivril’in Aşağı Çapak köylüleri aş evinde kullanılmak üzere 35 küçükbaş 2 büyükbaş hayvan yardımında bulundu. Köy muhtarı öncülüğünde yapılan yardımda toplanan hayvanlar Çivril Belediyesi tarafından alınarak mezbahaneye getirildi.

Toplanan hayvanların sağlık kontrolünden sonra veteriner denetiminde kesileceği ve Samandağ’da kurulan aş evinde kullanılmak üzere bölgeye gönderileceği belirtildi.