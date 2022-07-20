Denizli’yi temsil eden sporcular Başkan Doğan’la bir araya geldi

Okul Spor Oyunları Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Merkezefendi Belediyesi Gençlik Spor Kulübü altyapı oyuncularının forma giydiği basketbol takımları dereceye girerek Merkezefendi’yi ve Denizli’yi gururlandırdı. Genç basketbolcuları makamında ağırlayan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kız sporcularımızın başarılarının artarak sürmesini diliyorum” dedi.

Merkezefendi Belediyesi G.S.K altyapı oyuncularının forma giydiği Bitek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi basketbol takımı, Okul Spor Oyunları Kızlar B Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü olurken Denizli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ortaokulu Kız Basketbol Takımı da ilk 8 takım arasında yer aldı.

Başarılı bir şekilde Merkezefendi’yi ve Denizli’yi temsil eden genç sporcular Merkezefendi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Veli Deveciler ve Antranör Ali Yaşatürk ile birlikte Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’la bir araya geldi. Başkan Doğan, ziyarete gelen genç basketbolculara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti, başarılarını kutladı.

“Genç sporcularımızın arkasındayız”

Spora ve sporcuya önem verdiklerini belirten Başkan Doğan, “Merkezefendi, sporu seven, spora önem veren bir ilçe. Kızlardan oluşan okul takımlarımız Merkezefendimizi ve Denizlimizi en güzel şekilde temsil ettiği için onları tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum. Bizler her zaman genç sporcularımızın arkasındayız.” ifadelerini kullandı.