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Denizli’yi sarıdan maviye çevirmek için çalışmalar hızlandırıldı

Pandemi haritasında orta riskli bölge ilan edilen Denizli’de, bulunulan noktadan daha iyi bir noktaya ulaşabilmesi amacıyla Vali Ali Fuat Atik’in katılımı ile toplantı düzenlendi.

DENİZLİ 05.03.2021, 12:12
Denizli’yi sarıdan maviye çevirmek için çalışmalar hızlandırıldı

Pandemi haritasında orta riskli bölge ilan edilen Denizli’de, bulunulan noktadan daha iyi bir noktaya ulaşabilmesi amacıyla Vali Ali Fuat Atik’in katılımı ile toplantı düzenlendi.

Türkiye geneli pandemi haritasında sarı renk orta riskli bölgede yer alan Denizli için, hasta sayısını daha aza indirmek için toplantı gerçekleştirildi. Denizli Ticaret odası Meclis Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Vali Ali Fuat Atik, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve Ticaret Odası üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, özverili çalışmalarından dolayı üyelerine teşekkür ederek; “Sizler, pandemi sürecinde en üst noktada tedbir alarak, kurallara uyarak işletmelerimizi açık tutarak sektörlerimize can verdiniz, ekonomimizin kahramanları oldunuz. Bugün yeni bir döneme girdik, biz yine sahada olacağız. Üyelerimizi ziyaret edip tedbirlerden ödün vermemeleri konusunda uyaracağız. Valimiz de bu süreçte her an bizimleydi bizlerle aynı alanda mücadele verdi. Elbirliğiyle birçok zorluğun üstesinden geldik, teşekkür ederiz” dedi.

“Türkiye’ye örnek bir il olalım arzusu içerisindeyiz”

Daha önce olduğu gibi pandemi sürecinde de üreticinin ve esnafın yanında olduklarını ve onlarla gelişmeleri ve içinde bulundukları durumu sürekli istişare ettiklerini belirten Başkan Erdoğan; Denizli’mizi sarıdan maviye çevirmenin gayreti ve çabası içinde olacağız. Denizli Ticaret Odası ailesi olarak, bugün gruplar halinde üyelerimizi ziyaret edeceğiz. Bu süreçte daha temkinli olmaları, tüm tedbirleri almaları ve kurallara uymaları noktasında bilgilendirmede bulunacağız. Aynı zamanda taleplerini dinleyip yol haritamızı da çizmeyi planlıyoruz. Sizlere bu süreçteki katkı ve desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“DTO, personel gibi tüm imkanları bize sundu”

Vali Ali Fuat Atik; DTO’nun öncülük ettiği iş dünyasını pandemi sürecinde yanlarında görmenin yalnızca moral ve motivasyonlarını artırmakla kalmadığını işlerini de kolaylaştırdığını ve Denizli’nin bu süreci en az kayıpla atlatmaya çalıştığını vurguladı. Vali Atik, “Denizli’ye geldiğim zaman, Covid-19 ile mücadele konusunda ilimiz çok çok iyi durumdaydı. Günlük rakamlar 10 kişi civarındaydı. Ancak yaz tatilinin gelmesi, düğün mevsiminin başlaması, tatile geliş gidişler sebebiyle tüm ülkede olduğu gibi Denizli’mizde de yüksek sayıları gördük. Çok zor günler yaşadık ve kendimi çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu. Fakat bu zor günlerde, çok değerli Başkanımız Uğur Erdoğan beni telefonla arayarak; “Denizli Ticaret Odası olarak sizlerin yanındayız. Ne yapmamız gerekiyorsa, sizinle birlikteyiz.” dedi ve araç, gereç ile personel gibi tüm imkanları bize sundu. Bu tutumu bizim mücadelemize can suyu oldu. Hem maddi imkânlarla hem de manevi olarak bizim yanımızda durması ile bugünlere gelmemize destek verdi. Bugün Denizli’nin gelmiş olduğu kontrolü normalleşme sürecinin adımlarını, biz ilk o zaman Uğur Erdoğan başkanımla birlikte attık” şeklinde konuştu.

“Denizli’mizi haritada mavi renkte görmeyi diliyorum”

Denizli’nin her geçen gün alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarının azalması ile pandemi risk haritasında mavi renkte olmasını, arzu ettiğini belirten Vali Atik; “Ben 1. grupta yer almayı umut ediyordum fakat olmadı. Orta riskli 2. grupta yer aldık. Şimdi el birliği ve güç birliğiyle, yine hep beraber sahada olacağız. Sizlerin sahada olması çok önemli. Biz bu yeni kontrollü normalleşme döneminde sizlere rehberlik ederek, vatandaşımıza yaşanabilecek gelişmeleri ve süreci anlatacağız. 15 gün sonra da inşallah Denizli’mizi haritada mavi renkte görmeyi diliyorum" diye konuştu.
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