Denizli’yi masa tenisinde temsil eden takım, Süper Lig’e çıkmaya hazırlanıyor

Denizli’yi tüm liglerde temsil eden takımdan biri olan Tan Spor Kulübü, 9 maçın 9’unuda kazanarak Süper Lige çıkmak için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı.

Tan Halk Oyunları Gençlik Ve Spor Kulübü Kadınlar Masa Tenisi takımı mücadele ettiği Masa Tenisi 1. Ligi’nde Kocaeli’nde yapılan 2.Etap maçlarında 9 karşılaşmanın 9’unu da alarak ligin tepesine yerleşmeyi başardı. Bu sonuçlara göre Süper Lige çıkmak için play-off maçlarına katılmaya hak kazandı. Denizli’yi tüm liglerde temsil eden takımlardan birisi olan Tan Spor Kulübü gelecek sezon Masa Tenisi Süper Ligi’nde mücadele etmeyi hedefliyor.

Konu hakkında bir açıklama yapan takım antrenörü Bahri Kaya, “Kocaeli Masa Tenisi 1. lig 2. Etabında Tan Halk Oyunları Gençlik Ve Spor Kulübü Masa Tenisi Kız Takımı karşılaştığı zorlu mücadele sonucu 9 maçının 9’unu da almıştır. Kız takımımız bu maçların hepsini kazanmıştır. Başarılı sporcularımız Hande Özcan, Pınar Şen, Dilan Tek, Nisanur Dersal, Sevdenur Özkaya, Buse Elver’den oluşmaktadır. Denizli’yi tüm liglerde masa tenisi olarak temsil eden tek takımdır” ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Tevfik Tan ise, “Sporcularımın böyle bir başarı alması hem benim için hem de kulübümüz için çok güzel bir haberdir. Sporcularımızın finalde de aynı başarıyı sergileyeceğini biliyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.