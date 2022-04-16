Denizli’ye toz taşımını ve fırtına uyarısı

Meteoroloji, Denizli’ye Afrika üzerinden toz taşınımı ve şiddetli fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü; Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ı Afrika üzerinden toz taşınımı beklenildiği için olumsuz durumlara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Nisan 2022 Pazar günü bölgemizde (Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli) Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. 18 Nisan 2022 Pazartesi günü güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi. Toz taşımının 17 Nisan 2022 tarihinde saat 06.00’da başlayacağı ve 18 Nisan 2022 tarihinde ise saat 23.59’da son bulacağı belirtildi.

Denizli için sarı uyarı

Toz taşınımı uyarısı ardından Denizli için şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada, "Güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-75 km) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verildi.