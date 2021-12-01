Denizli’ye ’StillFly’ adlı projeleriyle birincilik getirdiler

Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesine Denizli’den katılan öğrenciler “StillFly” adlı projeleriyle Türkiye biriciliğine layık görüldü.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi ortaklığında yürütülen ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen Tekno-Girişimci Gençlik Zirvesi (StartITup’21) 23-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Balıkesir Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı. Lise ve üniversite öğrencileri, mezunlar ve genç girişimcilerin katılım sağladığı fuarda Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Mukaddes Pabuccu, ekip arkadaşı ve ortağı Albayrak Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mediyne Ceylin Gözüm, “StillFly” adlı projeleriyle Türkiye birinciliğine layık görüldü.

“Fuarda çok sayıda proje yarıştı”

“StillFly” adlıı projeleri ile Türkiye 1.si olarak 1 Yıllık Kuluçka Ofisi Ödülü kazanan Mukaddes Pabuccu ve Mediyne Ceylin Gözüm isimli öğrencileri tebrik eden Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür yardımcısı İsmail Yıldız, “Türkiye’den Konya, Manisa, İstanbul, Van, Eskişehir, Kütahya, Aydın ve Denizli illerinden katılımın gerçekleştiği fuarda çok sayıda proje yarıştı. İddialı projeler arasından sıyrılıp ’stillFly’ ile ilimize ve okulumuza birincilik kazandıran öğrencilerimizi kutluyoruz. Öğrencilerimizin projelerini geliştirmeleri için her türlü desteği veren tüm öğretmenlerimize, il Milli Eğitim Müdürümüze de sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz“ diye konuştu.