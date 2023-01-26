Denizli’ye kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, Denizli’de gök gürültülü sağanak yağış beklendiği için yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi (BTUM) Denizli için uyarı da bulundu. Açıklamada; “Yapılan son değerlendirmelere göre; 27 Ocak 2023 öğle saatlerinden itibaren bölgemizde kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Yağışların 1200-1300 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karşılık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Aşırı yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.