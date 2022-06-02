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Denizli’ye kuvvetli yağı uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, İç Ege’de etkisini sürdüren ve bugün öğleden sonra Denizli’de de beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

DENİZLİ 02.06.2022, 12:41
Denizli’ye kuvvetli yağı uyarısı

Meteoroloji yetkilileri, İç Ege’de etkisini sürdüren ve bugün öğleden sonra Denizli’de de beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra bölgede yer alan Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek olan ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve hortum riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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