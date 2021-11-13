banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
Hepsiburada hisselerindeki kayıp yüzde 70'i aştı
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
CHP'li Gürsel Tekin'den büyük gaf: Helal mi, haram mı?
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçına hazır
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!
Otobüs bozuldu Ümit Milli Takım maça yetişemedi!

Denizli’ye ikinci bal ormanı geliyor

Denizli’de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinde Yahşiler Bal Ormanı kurma çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikinci bal ormanını ise Çal ilçesinde kuracak.

DENİZLİ 13.11.2021, 14:12
Denizli’ye ikinci bal ormanı geliyor

Denizli’de arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin kalitesinin artırılması amacıyla Tavas ilçesinde Yahşiler Bal Ormanı kurma çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ikinci bal ormanını ise Çal ilçesinde kuracak.

Denizli’nin Tavas ilçesinde 861 bin 700 metrekare alanda Yahşiler Bal Ormanı Tesis, Bakım ve İşletilmesi kurulması için büyük katkı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin ikinci bal ormanı için harekete geçti. Çal ilçesinin Akkent Mahallesi’nde 692 bin 700 metrekarelik alanda kurulması planlanan ikinci bal ormanı için kısa süre içinde Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalanacağı belirtildi. Örnek proje ile Denizli’de arıcılığın gelişerek bal üretiminin artırılacağı, bununla birlikte üreticilerin daha çok kazanıp kent ekonomisine de büyük katkı sağlanacağı işaret edildi. Meşe, kızılçam, çalı gibi bitki türlerinin bulunduğu bal ormanı alanında mevcut türlerin korunarak iyileştirme çalışmalarının yapılacağı, çiçeklenme takvimine göre bölgeye biberiye, kekik, sumak, ahlat, ateş dikeni, kuşburnu, lavanta ve kapari gibi bitkilerin dikileceği belirtildi.

Bal üretimi için tüm ihtiyaçlar yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca bal ormanı olarak planlanan 692 bin 700 metrekarelik alanda arıcıların kullanabilmesi için dinlenme alanları, ahşap kulübeler ve kovan sehpaları yapacak. Ayrıca arıcıların su ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşmeler ve su havuzları inşa edilecek.

Daha fazla üretim, daha fazla kazanç

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte ikinci bal ormanı kurma projesi için çalışmalara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmaya verdiği önemin yadsınamaz olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, "Belediyecilik hizmetlerimizin yanında şehrimizin sosyo-ekonomik yapısına katkı sunmak için de gayret göstermeye devam ediyoruz. İnşallah bal ormanı projelerimizle arıcılarımız daha fazla üretecek, daha fazla kazanacak. Allah’ım projemizi kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6