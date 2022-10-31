Denizli’ye 15 ilden gelen 400 sporcu turnuvada mücadele etti

Denizli’de Cumhuriyet Bayramı coşkusunun doyasıya yaşanması için 7’den 70’e hitap eden etkinliklere imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümüne özel taekwondo turnuvası düzenledi. Turnuvaya 15 ilden toplam 400 sporcu katıldı.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99’ncu yıldönümü kutlamaları çerçevesinde konser ve diğer organizasyonların yanında spor etkinliklerine de imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo Turnuvası düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Taekwondo Turnuvası’na 15 ilden 27 kulüp 400 sporcu katıldı. Atatürk Ortaokulu Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabakaları Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, 2002 Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 2004 Olimpiyat 2’ncisi Milli Taekwondocu Bahri Tanrıkulu, sporcular, aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda sporcuların geçit töreni renkli görüntülere sahne oldu.

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Yılını kutladık”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bu özel turnuvaya desteklerinden dolayı Başkan Zolan’a teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümünü tüm kentte coşkuyla kutladıklarını söyledi. Müsabakalara katılan tüm sporcu ve kulüplere teşekkür eden Başkan Zolan, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını şehrimizde, ülkemizde birçok etkinlikle kutladık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülkeye emek vermiş tüm büyüklerimize, şehit düşen, gazi olan, bu vatana kanını ve canını feda eden ecdadımıza teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

“Sizler bizim geleceğimizsiniz

Genç sporculara seslenen Başkan Zolan, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizleri gördüğümde geleceğe dair hiçbir endişem kalmıyor. Gayretli, başarılı, çalışan, aynı zamanda birbirine saygı gösteren ve her yönüyle kendini geleceğe hazırlayan siz değerli gençlerimizi gördüğümde çok mutlu oluyorum. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Turnuvamız güzelliklerle dolsun" diye konuştu. Büyük mücadelelere sahne olan müsabakaların ardından Başkan Zolan, sporcuların sevincini paylaşarak dereceye girenlere madalyalarını taktı.