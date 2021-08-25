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Denizlispor’un orta sahaya transferleri devam ediyor

Denizlispor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu 2 yıllığına renklerine bağladı.

DENİZLİ 25.08.2021, 15:09
Denizlispor’un orta sahaya transferleri devam ediyor

Denizlispor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu 2 yıllığına renklerine bağladı.

Denizlispor orta sahaya takviyelerine hız kesmeden devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık imzaladığını duyurdu. Kulübün yaptığı yazılı açıklamada; “Kulübümüz, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Mustafa Çeçenoğlu’na hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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