Denizlispor’un minikleri lige 3 puan ile başladı

TFF U15 Gelişim Ligi 5. Grup ilk haftasında evinde Bodrumspor ile karşılaşan Denizlispor, rakibini 4-0 mağlup ederek lige 3 puan ile başladı.

TFF Gelişim U15 Ligi’nin ilk haftasında Bodrumspor’u ağırlayan A. Denizlispor U15 Takımı, rakibini Ertuğrul Yıldırım, Burak Ege Kocalar (2) ve Berke Yılmaz’ın golleriyle 4-0 yenerek ligi iyi bir başlangıç yaptı. Her iki yarıda da rakibine oranla üstün bir oyun sergileyen yeşil-siyahlılar, müsabaka sonunda galibiyet pozu verdi. Takım kaptanı Batuhan Alkoç, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek takım arkadaşları ile gurur duyduğunu söyledi.

“Moral motivasyon açısından çocukların galip gelmesi çok önemliydi”

Karşılaşmayı değerlendiren Denizlispor U15 Teknik Sorumlusu Hüseyin Ateş, lige iyi hazırlanmanın sonucunu maçta gördüklerini belirtti. Ateş, “Çocukların hepsini tebrik ediyorum. Oynayan oynamayan bütün çocukların ayağına sağlık. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. İyi de başladılar. Burada sonuç önemli değil ama yine de moral motivasyon açısından çocukların galip gelmesi çok önemliydi. Lige iyi başladık. İyi mücadele ettik. Güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyuncularımın hepsini tek tek tebrik ediyorum. Burası gelişim ligi. Denizlispor’un inşallah geleceği bu çocuklar olacak. Futbolcularımız ellerinden geleni yaptı” dedi.