banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
Tepki çeken karar: Ezgi Mola’ya Musa Orhan için para cezası
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!

Denizlispor’un kupadaki rakibi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.

DENİZLİ 01.10.2021, 16:15
Denizlispor’un kupadaki rakibi belli oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekiminde G. P. Şile Yıldızspor ile eşleşti.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonunda saat 15.00’te gerçekleşen kura sonucunda Denizlispor’un rakibi TFF 3. Lig ekibi G. P. Şile Yıldızspor oldu. Denizlispor ile G. P. Şile Yıldızspor’un karşılaşacağı 3. Eleme Turu müsabakası 26, 27 veya 28 Ekim tarihinde Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P