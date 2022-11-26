Denizlispor’un kadın taraftarlarına karanfil dağıtıldı

A. Denizlispor’un dün akşamki Bodrumspor ile karşılaştığı maçı izlemeye giden kadınlara "Kadına Şiddete Hayır Günü" çerçevesinde karanfil dağıtıldı.

A. Denizlispor’un dün akşam Bodrumspor ile karşılaştığı maça bir grup taraftarın kadınlara karşı yaptığı jest damga vurdu. Taraftar grubu, Kadına Şiddete Hayır Günü’nde stada maçı izlemeye gelen tüm kadınlara karanfil dağıtarak farkındalık oluşturdu. Stada gelen kadınlar arasında Merkezefendi İlçesi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’da yer aldı. “Kadına Şiddete Hayır” farkındalığı gününde Şeniz Doğan’a da karanfil ikram edildi. Denizlispor Nefes taraftar grubu, stadyumda koltukları dolaşarak bayanlara tek tek karanfil dağıttı. “Kadına Şiddete Hayır” pankartı açan nefes taraftar gurubu başkanı Halit Şimşek "Nefes taraftar grubu olarak, tribüne pankart asıp kadın taraftarlarımıza karanfil dağıttık. Kadınlarımız birer çiçektir. Onun için tüm Denizlili kadınlarımızı maçlara davet ediyoruz. Bizim tribün bir aile tribünü olup, bu tür şiddetlerin son bulmasını istiyoruz ve her zaman şiddet karşısındayız" dedi.