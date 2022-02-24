Denizlispor’un gençleri erteleme maçlarında Menemen engelini rahat geçti

TFF Gelişim U17 ve U16 Ligi’nde oynanan erteleme maçlarında N. Menemenspor ile karşılaşan A. Denizlispor’un gençleri, her iki maçını kazanarak rakibini eli boş gönderdi.

TFF Gelişim U16 Ligi erteleme maçında N. Menemenspor ile karşılaşan Altaş Denizlispor, rakibini 7-0 mağlup ederek puanını 21’e çıkardı. Gelişim U17 Ligi’nde de karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde gülen taraf yine ev sahibi ekip oldu. A. Denizlispor’un gençleri, N. Mememenspor’u başta sona çekişmeli geçen karşılaşmada 3-2 mağlup ederek puanını 19’a çıkardı.

Karşılaşmayı değerlendiren Altaş Denizlispor U16 takımı Teknik Sorumlusu Tuncer Gökçe, Cumartesi günü Altınordu ile zorlu bir maç oynamalarına rağmen erteleme maçını 7-0 kazandıklarına dikkat çekerek; “Oyunumuz iyiydi. Oyunumuzun hızı iyiydi sahadaki mücadelemiz iyiydi. Son maçın vermiş olduğu moralsizliği de üstümüzden attık. Sistem değişikliğine gittik ve faydalarını da aldık oyun kalitemiz arttı. Amacımız yukarılara daha doğru oyun oynayan oyuncu yetiştirmek. Bizim için öncelik oynanan oyun, oyuncu kalitesi ve oyuncu gelişimi sonrasında sonuç” dedi.

“Önemli olan çocukların gelişimi”

Altaş Denizlispor Alt Yapı Koordinatörü Ali Yalçın ise, son 3 günde bir maç yaptıklarını belirterek “Menemenspor maçımız hava şartları nedeniyle daha önce ertelenmişti. 3 gün önce de Altınordu ile oynadık. Biz galip iken mağlup iken şunları söylüyoruz. Çocuklarımızın şu sahada geliştiğini görebilmek bizleri çok mutlu ediyor. U 16 olsun, U 17 olsun skor da almasını bildiler, galip geldiler. Ama çocuklarımızın içinde hakikaten çok güzel gelişim sağlayanlar var bizi en çok mutlu eden o. Sonuçlardan daha çok, çocuklarımızın geliştiğini görmek bizi daha mutlu ediyor” diye konuştu.