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Denizlispor’un genç yıldızı Emir’e milli görev
18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
DENİZLİ 15.02.2022, 16:58
18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
A. Denizlispor U19 takımında forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımın 16-18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi.
A. Denizlispor yönetimi, genç yıldızına verilen milli görevi; “Futbolcumuz Emir Toprak Dinç, U18 Milli Takımımızın 16-18 Şubat tarihlerinde oynayacağı Litvanya maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Futbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.