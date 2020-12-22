Denizlispor’un 6 haftalık maç fikstürü belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), Süper Lig 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta maç fikstürünü açıkladı.

Süper Lig’de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta maçlarının tarihleri belli oldu. Yukatel Denizlispor’un maç fikstürü ise Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Yeşil siyahlı ekip; Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile 02 Ocak Cumartesi saat 13.30, 17. haftasında kendi evinde HK Kayserispor maçını 06 Ocak Çarşamba günü saat 13.30, 18. haftada Çaykur Rizespor’a deplasmanda 10 Ocak Pazar günü saat 16.00, 19. haftada kendi evinde A. Hatayspor’u 17 Ocak Pazar günü saat 13.30’da konuk edecekken 20. haftada deplasmanda Galatasaray’a 20 Ocak Çarşamba günü saat 19.00’da konuk olacak. Açıklanan fikstüre göre 21. haftada ise kendi evinde Fatih Karagümrük’ü 24 Ocak Pazar günü saat 16.00’da konuk edeceği açıklandı.