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Denizlisporlu Zeki Yavru, Yeni Malatyaspor’da forma giyecek
DENİZLİSPOR’UN SAĞ BEK OYUNCUSU ZEKİ YAVRU, 2020-2021 SÜPER LİG SEZONU İÇİN YENİ MALATYASPOR’DA GÖREV ALACAK.
DENİZLİ 02.09.2020, 14:14
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Denizlispor’un sağ bek oyuncusu Zeki Yavru, 2020-2021 Süper Lig sezonu için Yeni Malatyaspor’da görev alacak.
Trabzonspor’da sağ bek olarak uzun yıllar oynayan 28 yaşındaki genç oyuncu Zeki Yavru, Denizlispor’dan ayrılmasının ardından Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu Malatyaspor’un Bolu kampında attığı imza ile kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı.
Süper Lig takımlarından Malatyaspor’da oynayacak olan Zeki Yavru, 2019-2020 Cemil Usta Süper Lig sezonunda Denizlispor’da 33 maçta görev alarak 4 defa asist yaptı ancak sezon boyunca gol atamadı.
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