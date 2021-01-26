Denizlisporlu gençler artık A takımda

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, altyapıdan 3 futbolcusuyla profesyonel sözleşme imzaladı.

Yukatel Denizlispor’dan yapılan açıklamada Hüseyin Furkan Uslu, Ferhat Erdoğan ve Göktuğ Ercedoğan ile profesyonel sözleşme imzalandığı bildirildi. Denizlispor altyapısından yetişen 19 yaşındaki Ferhat Erdoğan ve 17 yaşındaki Göktuğ Ercedoğan ile geçtiğimiz sezon Bursa Arabayatağı’ndan transfer olan 18 yaşındaki Hüseyin Furkan Uslu 5’er yıllık resmi sözleşmeye imza attılar. Yukatel Denizlispor’un profesyonel imza attırdığı Ferhat Erdoğan, Göktuğ Ercedoğan ve Hüseyin Furkan Uslu, orta saha mevkiinde görev yapıyor.