Son Dakika
Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YUKATEL DENİZLİSPOR'DA BAŞLAYACAK YENİ SEZON ÖNCESİ SAĞLIK TARAMALARI BAŞLADI. BUGÜN SPONSOR ÖZEL DENİZLİ CERRAHİ HASTANESİ'NDE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇEN YEŞİL SİYAHLI FUTBOLCULAR, TEPEDEN TIRNAĞA TÜM TARAMALARDAN GEÇTİ.
DENİZLİ 13.08.2020, 09:08
Yukatel Denizlispor’da başlayacak yeni sezon öncesi sağlık taramaları başladı. Bugün sponsor Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen yeşil siyahlı futbolcular, tepeden tırnağa tüm taramalardan geçti.
Aralarında Recep Niyaz, Oğuz Yılmaz, Ali Eren Yalçın, Murat Han Sütçü’nün yer aldığı futbolcuların formda ve motivasyonda olduğu gözlenirken yeni sezon öncesi antrenmanlara da ara vermeden devam ettikleri bilgisi de paylaşıldı.
Denizlispor yönetimi tarafından bu hafta yeni transferler dahil tüm futbolcuların sponsor hastane Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde gruplar halinde sağlık taramasından geçeceği kaydedildi.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
|İmsak
|04:27
|Güneş
|06:05
|Öğle
|13:14
|İkindi
|17:04
|Akşam
|20:13
|Yatsı
|21:44
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25