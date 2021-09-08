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Denizlispor’dan son günde ikinci transfer
Denizlispor, transfer döneminin son gününde ikinci transferini de duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağladı.
DENİZLİ 08.09.2021, 16:10
Denizlispor, transfer döneminin son gününde ikinci transferini de duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağladı.
Denizlispor, transfer döneminin son gününde bir yeni transferi daha duyurdu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan santraforu yeşil siyahlı ekip, “Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kevin Mayi’ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.