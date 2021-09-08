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Denizlispor’dan son günde ikinci transfer

Denizlispor, transfer döneminin son gününde ikinci transferini de duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağladı.

DENİZLİ 08.09.2021, 16:10
Denizlispor’dan son günde ikinci transfer

Denizlispor, transfer döneminin son gününde ikinci transferini de duyurdu. Yeşil siyahlı ekip 28 yaşındaki hücum oyuncusunu renklerine bağladı.


Denizlispor, transfer döneminin son gününde bir yeni transferi daha duyurdu. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan santraforu yeşil siyahlı ekip, “Kulübümüz, son olarak Ümraniyespor forması giyen 28 yaşındaki hücum oyuncusu Kevin Mayi ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kevin Mayi’ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleriyle açıkladı.

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