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Denizlispor’dan orta sahaya takviye

Denizlispor, Adana Demirspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat’ı transfer etti.

DENİZLİ 24.08.2021, 15:14
Denizlispor’dan orta sahaya takviye

Denizlispor, Adana Demirspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat’ı transfer etti.

Transfer yasağını kaldırdıktan sonra hız kesmeden takviyelere devam eden Denizlispor, Muğdat Çelik’ten sonra bir yeni transferini daha duyurdu. Yeşil siyahlı ekip, son olarak Adana Demirspor Kulübü’nde oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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