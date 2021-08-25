Denizlispor’dan 2 yeni transfer

Denizlispor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip eski oyuncusu Aissati ve son olarak Eskişehirspor forması giyen Erdal Akdari ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Denizlispor ardı ardına transferlerine devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip 28 yaşındaki savunma oyuncusu Erdal Akdari ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ayrıca geçtiğimiz sezon Denizlispor forması giyen ve daha sonra Adana Demirspor’a transfer olan Aissati ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüz, son olarak Eskişehirspor forması giyen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Erdal Akdari ve 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ismail Aissati ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Erdal Akdari ve Ismail Aissati’ye hoş geldin diyor, yeşil-siyah formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.