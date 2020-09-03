Denizlispor’da Zeki Yavru’nun ardından Estupinan da yeni takım buldu
DENİZLİSPOR’UN BAŞARILI OYUNCULARINDAN OSCAR ESTUPİNAN, ÇAYKUR RİZESPOR İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLADI. ESTUPİNAN’IN SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇMESİNİN ARDINDAN RESMİ SÖZLEŞME İMZALAYACAĞI BELİRTİLDİ.
Denizlispor’un başarılı oyuncularından Oscar Estupinan, Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşma sağladı. Estupinan’ın sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Yeşil-siyahlı takımın sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ise geçtiğimiz gün Yeni Malatyaspor ile anlaşma sağlayarak, imza töreni düzenlendi. Geçtiğimiz sezonda Denizlispor’da forma giyen 23 yaşındaki Oscar Estupinan, Çaykur Rizespor ile görüşmelerinin tamamlandığı ve kulübü Guimares’le her konuda anlaşıldığı ifade edildi. 2020-2021 Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmak isteyen Rizespor, transfer çalışmalarına devam ederken, Estupinan’ın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi. Kontrollerinin ardından resmi sözleşme töreni düzenleneceği ifade edildi.
Kolombiyalı 23 yaşındaki genç oyuncu Estupinan Denizlispor’da geçtiğimiz sezonda Süper ligde görev aldığı 31 maçta 7 gol, Türkiye Kupası’nda ise 5 maçta ise 7 gol attı.
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