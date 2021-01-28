Denizlispor’da Yalçın Koşukavak dönemi sona erdi

Son olarak Süper Lig’in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’e 2-1’lik skorla mağlup olan Denizlispor’da teknik direktör Yalçın Koşukavak istifa etti.

Süper Lig’de son sırada bulunan Denizlispor’da üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından ayrılık yaşandı. Yönetim kurulu ile toplantı yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak, kurmayları ile birlikte istifasını sundu. Kulüp yönetimi ise Koşukavak’ın istifasını kabul edeceğini belirtirken, bu sezonun üçüncü teknik direktörü olan Yalçın Koşukavak, Denizlispor’da toplam 9 maça çıktı. Gerçekleştirilen maçlarda 2 galibiyet 2 beraberlik alan Koşukavak, 5 kez yenilgi yaşadı.