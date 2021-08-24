banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Masko Mobilyacılar Sitesi'nde bir bina çöktü!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Taliban mensubu Malatya'da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış!
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Bakan Koca’dan ‘6 Eylül’ mesajı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı
Alanyaspor, Leroy Fer transferini açıkladı

Denizlispor’da transferler ardı ardına geldi

Denizlispor Bünyamin Balat’ı duyurduktan sonra bir diğer orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Asım Hamzaçebi’yi 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

DENİZLİ 24.08.2021, 15:52
Denizlispor’da transferler ardı ardına geldi

Denizlispor Bünyamin Balat’ı duyurduktan sonra bir diğer orta saha oyuncusu 22 yaşındaki Asım Hamzaçebi’yi 4 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil siyahlı ekip transferlerini ardı ardına açıklamaya devam ediyor. Son olarak Adana Demirspor’da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncu Bünyamin Balat ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıklayan horoz, orta sahaya yeni genç bir isimle daha takviyede bulundu. Denizlispor, son olarak Tarsus İdman Yurdu forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Asım Hamzaçebi’yi 4 yıllığına renklerine bağladı.

Yorumlar (0)
31°
açık