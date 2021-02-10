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Denizlispor’da istifalar resmi olarak açıklandı

DENİZLİ(İHA) – Süper Lig’de bulunan Yukatel Denizlispor’da arka arkaya gelen istifaların ardından yönetim tarafından kulübün yeni yönetim kurulu açıklandı.

DENİZLİ 10.02.2021, 15:24
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Denizlispor’da istifalar resmi olarak açıklandı

DENİZLİ(İHA) – Süper Lig’de bulunan Yukatel Denizlispor’da arka arkaya gelen istifaların ardından yönetim tarafından kulübün yeni yönetim kurulu açıklandı.

Süper Lig’de son sıralarda yer alan yeşil siyahlı kulüpte istifalar resmi olarak kulüp tarafından açıklandı. Denizlispor Kulübü yönetimi tarafından yapılan açıklamada toplam 10 kişinin resmi olarak istifa ettiği açıklandı. Kulüp tarafından yapılan açıklama ise şöyle; “Kulübümüz yönetim kurulunda bulunan Kaan Şanlıkan, Levent Çaputcu, Nevzat Yakı, Can Cesur, Salih Özcan, Ozan Katrancı, Serkan Başbuğ, Uğur Bağbaşlıoğlu ve Yavuz Cinkaya ile Sportif Direktörlük görevinde bulunan Burak Özsaraç, istifalarını sunarak görevlerinden ayrılmıştır. Kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı kendilerine teşekkür ederiz.”

İstifaların ardından yeni yönetim kurulu açıklandı

Denizlispor yönetim kurulunda istifaların ardından ise yerlerine yedek üye listesinde bulunan isimler açıklandı. Açıklamada, “Yönetim kurulu yedek üye listesinde bulunan Mahmut Akarsu, Uğur Coşkun, Ümit Turgut, Tamer Şen, Ayhan Asığ ve Seher Gönenç ise yedek üyelikten asil üyeliğe getirilmiş olup, Ali Fırat ise davet usulü ile yönetim kurulumuza dahil edilmiştir. Yeni oluşan yönetim kurulumuzun görev dağılımı ise şu şekildedir. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çetin, Futbol Şubeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Uğur Çoşkun, Reklam Ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ümüt Turgut, Store ve Mağazalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ayhan Asığ, Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tolga Erdey, Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Kavak, Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mahmut Akarsu, Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hayati Işık, Taraftarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Sorudak, Futbol Şubeden Sorumlu Asbaşkan Ali Fırat, Stadyum ve Tesislerden Sorumlu Asbaşkan Tuğrul Zor, Reklam Ve Pazarlamadan Sorumlu Asbaşkan Tamer Şen, Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Fikret Onur, İdari İşlerden Sorumlu Asbaşkan Seher Günenç, Yeni yönetim kurulu üyelerimize hoş geldin der, görevlerinde başarılar dileriz” denildi.
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