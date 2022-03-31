Denizlispor’da hedef 3 puan

A. Denizlispor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Uzun bir aradan sonra yeşil sahaya inecek olan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, 03 Nisan 2022 Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Haluk Ulusoy tesislerinde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayıp pas ve taktik çalışmalarıyla sona erdi. Olumsuz hava şartları, milli ara, ve bay atladıktan sonra sahalara 3 puanla dönmek isteyen yeşil-siyahlı ekip, küme düşme hattından çıkmak istiyor. Arayı iyi değerlendiren ve tüm eksiklerini gideren Denizlispor, ligde 30 puanla 17. sırada yer alırken, Kocaelispor ise 33 puanla 15. sırada bulunuyor.