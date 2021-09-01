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Denizlispor’da futbolculara laktat testi uygulandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un futbolcularına özel sağlık kuruluşu tarafından laktat testi uygulandı. Test sonuçlarına göre oyunculara antrenman programları uygulanacağı belirtildi.

DENİZLİ 01.09.2021, 13:15
Denizlispor’da futbolculara laktat testi uygulandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un futbolcularına özel sağlık kuruluşu tarafından laktat testi uygulandı. Test sonuçlarına göre oyunculara antrenman programları uygulanacağı belirtildi.

Denizlispor oyuncularına özel bir sağlık kuruluşunun uzman ekipleri tarafından laktat testi uygulandı. Yaklaşık 2 saat süren teste yeşil siyahlı ekibin oyuncuları gruplar halinde geldi. Yapılan çeşitli testlerden futbolcuların başarıyla geçmesi teknik heyeti memnun etti. Futbolcuların aerobik ve dayanıklılık güçlerinin ölçüldüğü testlerin sonuçları ise raporlar halinde hazırlanarak teknik ekibe sunuldu. Oyunculara, test sonuçlarına göre antrenman programları uygulanacağı kaydedildi.

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