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Denizlispor’da Eyüpspor mesaisi sürüyor

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DENİZLİ 06.08.2022, 10:19
Denizlispor’da Eyüpspor mesaisi sürüyor

A. Denizlispor, deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda ligin ilk maçına çıkacak olan Denizlispor, Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisinde yaptığı antrenmanlarla sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde antrenmanlarını devam ettiren Denizlispor, ligin ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

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