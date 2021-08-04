banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İbrahim Tatlıses'e 'SGK' şoku!
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''
İmamoğlu açıkladı: ''Bugün resmi başvuruyu yapıyoruz''

Denizlispor’da devir teslim yapıldı

Denizlispor’da dün gerçekleşen toplantıda başkan olan Mehmet Uz ve yönetimi görevi devraldı.

DENİZLİ 04.08.2021, 17:25
Denizlispor’da devir teslim yapıldı

Denizlispor’da dün gerçekleşen toplantıda başkan olan Mehmet Uz ve yönetimi görevi devraldı.

Denizlispor’da başkanlık devir-teslim töreni Haluk Ulusoy Tesisleri Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Devir-teslim törenine Denizlispor eski Başkanı Ali Çetin, yeni başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan devir-teslim töreninde eski Başkan Ali Çetin, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Mehmet Uz ise hizmetlerinden dolayı Ali Çetin’e teşekkürlerini belirtti.
Yorumlar (0)
33°
açık