Denizlispor’da devir teslim yapıldı

Denizlispor’da dün gerçekleşen toplantıda başkan olan Mehmet Uz ve yönetimi görevi devraldı.

Denizlispor’da başkanlık devir-teslim töreni Haluk Ulusoy Tesisleri Toplantı Odası’nda gerçekleşti. Devir-teslim törenine Denizlispor eski Başkanı Ali Çetin, yeni başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yapılan devir-teslim töreninde eski Başkan Ali Çetin, yeni yönetim kuruluna başarılar dileyerek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Mehmet Uz ise hizmetlerinden dolayı Ali Çetin’e teşekkürlerini belirtti.