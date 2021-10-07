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Denizlispor’da Balıkkesirspor hazırlıkları başladı

A. Denizlispor, milli ara nedeniyle yaptığı iki günlük iznin ardından Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı.

DENİZLİ 07.10.2021, 11:33
Denizlispor’da Balıkkesirspor hazırlıkları başladı

A. Denizlispor, milli ara nedeniyle yaptığı iki günlük iznin ardından Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, TFF 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu çalışmalarının ardından ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan yeşil-siyahlı futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak, ağırlık, koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. A. Denizlispor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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