Denizlispor’a alt yapıdan takviye

A. Denizlispor, altyapısında yetişen iki futbolcuyu A Takım kadrosuna aldı.

Denizlispor’un altyapısında yetişerek A Takım kadrosuna alınan 19 yaşındaki Ahmet Tekin ve 19 yaşındaki Berkant Gündem, Profesyonel Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem’in de katıldığı törenle profesyonel mukaveleye imza attı. Takımın altyapısından yetişen genç yetenekli olan Ahmet Tekin ve Berkant Gündem, 5 Yıllık sözleşmeye imza attı.