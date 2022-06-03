Denizlispor yönetimi gelecek sezon hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları üyesi Nihat Zeybekci’yi ziyaret etti.

Ziyarette A. Denizlispor’daki çalışmalar ve gelecek sezon hazırlıkları ile ilgili Nihat Zeybekci’ye bilgi veren başkan Mehmet Uz, “Nihat Bakanımız, sadece belediye başkanlığı ve bakanlık dönemlerinde değil, her zaman Denizlispor için elinden geleni yapmış bir büyüğümüz. Kendisini ziyaret ederek çalışmalarımız, projelerimiz ve hedeflerimiz hakkında bilgi verdik. Maddi ve manevi desteklerinin yanı sıra, tecrübeleri ve fikirleri bizim için çok önemli. Denizlispor’un layık olduğu yerlere ulaştırmak için tecrübe, yeni fikir ve ufkumuzu genişletip, daha rahat yol almamızı sağlayacak bilgi birikimlere de ihtiyacımız var” dedi.

Göreve geldikleri günden beri Denizlispor’un menfaati doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Uz, “Başarıya ulaşmamız için eskisinden daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Aynı şeyleri yaptığımız sürece sadece yerimizde sayar, bir arpa boy yol kat edemeyiz. Sayın bakanımızla istişarelerde bulunduk. Çok verimli ve çalışma azmimizi arttırıcı bir görüşme oldu. Nazik misafirperverliklerinin yanı sıra, bize olan güvenleri ve desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nihat Zeybekci de “Denizlispor Kulübü bu şehrin ortak arması. Bu kulübe hizmet etmenin zamanı yok. Biz bugüne kadar elimizden geleni yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Mehmet Uz başkanlığındaki yönetim kurulu, zor geçen sezonu alınlarının akıyla tamamladı. Göreve devam kararlarının hayırlı olmasını diliyorum. Hep birlikte, hepimiz üzerimize düşeni yaparak Denizlispor’umuzu layık olduğu yerlere taşıma gayretinde olmalıyız. Ziyaretlerinden dolayı başkan Mehmet Uz’a teşekkür ediyor, kendilerinin her zaman destekçisi olduğumu ifade ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ziyaretin anısına Zeybekci’ye üzerinde ismi yazılı 20 numaralı forma hediye etti.