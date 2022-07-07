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Denizlispor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezondaki antrenmanlarını sürdürüyor.

DENİZLİ 07.07.2022, 09:31
Denizlispor, yeni sezondaki çalışmalarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezondaki antrenmanlarını sürdürüyor.

A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Yeni sezona hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen idman, neşeli görüntülere sahne oldu. İdman süresince çok hırslı oldukları gözlenen futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktiksel çalışma yaptı.

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