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Denizlispor yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor
DENİZLİSPOR, YENİ SEZON HAZIRLIKLARINA GÜNDE ÇİFT İDMANLA TAM GAZ DEVAM EDİYOR.
DENİZLİ 20.08.2020, 11:11
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Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına günde çift idmanla tam gaz devam ediyor.
Teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki ilk çalışmalara başlayan futbolcular, sabah spor salonunda güç ve kuvvet çalışması yaptı. Çalışmaya tüm futbolcular katılırken Denizlispor akşam Haluk Ulusoy Tesislerinde sahada çalışmalarına devam edecek. Öte yandan Denizlispor’un Sağlık sponsoru olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesine giden Teknik Direktör Robert Prosinecki ve teknik heyete sezon öncesi sağlık taraması yapıldı.
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