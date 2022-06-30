Son Dakika
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı."
Denizlispor yeni sezon öncesi güç depoluyor
DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına güç depolama çalışmalarıyla devam etti.
DENİZLİ 30.06.2022, 09:12
DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına güç depolama çalışmalarıyla devam etti.
A. Denizlispor, yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan son antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular son idmanda, yapılan istasyon çalışmasıyla güç depoladı.