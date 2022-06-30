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Denizlispor yeni sezon öncesi güç depoluyor

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına güç depolama çalışmalarıyla devam etti.

DENİZLİ 30.06.2022, 09:12
Denizlispor yeni sezon öncesi güç depoluyor

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına güç depolama çalışmalarıyla devam etti.

A. Denizlispor, yeni sezona hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan son antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular son idmanda, yapılan istasyon çalışmasıyla güç depoladı.

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