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Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

2021-22 futbol sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde devam ediyor.

DENİZLİ 28.07.2021, 11:50
Denizlispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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2021-22 futbol sezonunda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Denizlispor, yeni sezon hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde devam ediyor.

Veli Acar yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, yapılan çift antrenmanlar ile kondisyon yüklemesi gerçekleştiriyor. 2021-2022 sezonunu ligin ilk haftasında oynayacağı Bandırmaspor maçı ile açacak olan Denizlispor, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
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