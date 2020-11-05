Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda ayrı çalışan 3 futbolcunun deplasmanda forma giyemeyeceğini açıkladı.

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Geçen haftayı BAY geçen yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalar ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Bu üç futbolcu Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemezken Pazar günü saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Yeşil-siyahlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüreceğini belirtti.