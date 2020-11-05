Denizlispor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
YUKATEL DENİZLİSPOR, SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA DEPLASMANDA OYNAYACAĞI YENİ MALATYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR. ANTRENMANDA AYRI ÇALIŞAN 3 FUTBOLCUNUN DEPLASMANDA FORMA GİYEMEYECEĞİNİ AÇIKLADI.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanda ayrı çalışan 3 futbolcunun deplasmanda forma giyemeyeceğini açıkladı.
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Geçen haftayı BAY geçen yeşil siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman pas çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalar ile sona erdi. Sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek fizyoterapistler eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Bu üç futbolcu Yeni Malatyaspor karşısında forma giyemezken Pazar günü saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Yeşil-siyahlılar, yarın sabah yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdüreceğini belirtti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3